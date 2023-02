Arezzo, soprano con infiammazione: slitta atteso concerto di Anna Netrebko

05 febbraio 2023 a

A causa di una forte infiammazione al cavo orale che ha colpito il soprano Anna Netrebko, non si terrà il concerto previsto il 7 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo. A comunicare il rinvio è la Fondazione Guido d'Arezzo. L'evento musicale che vedrà in scena Anna Netrebko ed Elena Bashkirova è stato posticipato al prossimo 17 febbraio 2023 al Teatro Petrarca alle 20.30.

I biglietti acquistati, si legge in una nota, restano validi anche per la data prevista per il recupero del concerto.

Chi volesse richiedere il rimborso potrà farlo presso il proprio canale di vendita entro il 10 febbraio 2023: chi ha acquistato il biglietto al Teatro Petrarca potrà recarsi, per chiedere il rimborso, presso la biglietteria del teatro stesso da mercoledì 8 febbraio a venerdi 10 febbraio dalle ore 17.30 alle 19.30.

Sullo slittamento del concerto, è intervenuto il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, sul suo profilo social: "Abbiamo ricevuto la notizia dell'indisposizione che ha colpito Anna Netrebko e che purtroppo le impedirà di essere ad Arezzo martedì prossimo. E' stata già definita la nuova data del concerto, appuntamento privilegiato e prestigioso con l'assoluta eccellenza della vocalità, un vero evento per il quale la nostra città dovrà attendere ancora qualche giorno".

Ghinelli conclude: "Sono dispiaciuto per la signora Netrebko, alla quale auguro una pronta guarigione: la Fondazione Guido d'Arezzo sta già lavorando per ridefinire tutti i dettagli, con i protagonisti e con il pubblico".

