Calcio, c'è l'Arezzo al Comunale: la partita con la Flaminia vale tanto

Alle 14.30 si gioca Arezzo - Civitacastellana. Al Comunale va in scena una partita importante per gli amaranto di mister Paolo Indiani che si ritrovano al secondo posto della classifica con 41 punti. Tre in meno rispetto alla Pianese (44) e al Poggibonsi (39). Dopo gli stimoli dati dal presidente Manzo successivi alla sconfitta di domenica a Terranuova, la parola al campo. Ieri ufficializzata la Lancia d’oro della Giostra del Saracino dedicata all’Arezzo il prossimo 3 settembre. La società amaranto ha espresso il proprio orgoglio per essere la prima associazione sportiva a cui viene dedicata una Lancia d’oro. (...)

Servizi sul Corriere di Arezzo di domenica 5 febbraio.

