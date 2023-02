Arezzo, entro l'anno nuovo volto per l'ex caserma Cadorna

Alessandro Bindi 06 febbraio 2023 a

Percorso partecipativo sulla Cadorna unisce le idee ma divide sul parcheggio. Terminate le fasi di ascolto e di co-progettazione adesso la palla passa all'assessore all’urbanistica Francesca Lucherini. Spetterà infatti al Comune di Arezzo scegliere la soluzione migliore per il futuro dell’ex caserma Cadorna. Il gigantesco spazio oggi stretto tra via Petrarca, via Porta Buia e via Garibaldi dal 1999 è adibito a parcheggio. Dopo l’addio alla caserma, piazza Amintore Fanfani è diventata un nevralgico punto di riferimento per gli automobilisti in cerca di uno spazio per la sosta. Un’area fino ad oggi funzionale all’accessibilità del centro storico e di servizio al commercio considerata preziosa per la vitalità dei negozi oltre che comoda risposta per i residenti. Quanto il parcheggio dovrà convivere con la nuova idea di piazza Fanfani è quindi il nodo che l’amministrazione dovrà sciogliere. Ascoltando la voce dei cittadini fioccano le idee e proposte in ottica moderna e green. La riqualificazione dell’area passa anche attraverso la destinazione degli edifici che insistono nella piazza. Attualmente la scuola e gli uffici pubblici comunali sono le principali funzioni. Tra i 441 questionari compilati emergono desideri svariati su quello che gli aretini vorrebbero trovare all’ex Cadorna.

