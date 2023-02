Calcio, l'Arezzo supera il Flaminia al Comunale: adesso la vetta è a -1

06 febbraio 2023 a

Torna a vincere l’Arezzo che al Comunale batte 2-0 il Flaminia Civitacastellana grazie alle reti di Gaddini nel primo tempo e di Convitto nella ripresa. I tre punti permettono agli amaranto di portarsi a -1 dalla Pianese dato il pareggio di quest’ultima contro l’Orvietana, e tenere a debita distanza il Poggibonsi – quattro punti – che contro il Follonica Gavorrano non va oltre a un pirotecnico pareggio (4-4). Indiani punta ancora sul modulo che ha contraddistinto il Cavallino nell’arco della stagione, ma cambia degli interpreti in campo: fuori Settembrini e Zona, fiducia a Pericolini e fascia di capitano affidata a Luca Castiglia. L’Arezzo grazie a una prestazione corale e a una concentrazione che mai si è affievolita, adesso può tornare a rivedere la Pianese e il primo posto, distante solo un punto. “Eravamo abituati ad altri momenti più intensi o a partite più belle sotto il profilo del gioco, ma dovevamo essere concreti - il commento dell'allenatore dell'Arezzo Indiani nel dopo gara - Siamo stati meno belli ma dovevamo essere molto più forti di carattere: così dobbiamo affrontare tutte le partite o almeno dal punto di vista comportamentale e agonistico deve essere così”. Sull’esclusione dal primo minuto di Settembrini e Zona ha aggiunto: “Il capitano aveva sempre giocato, era giusto fare turnazione anche con lui considerando che Foglia si stava allenando alla grande. Per quanto riguarda Zona, invece, ci serviva un giocatore diverso in campo per evitare problemi sulle palle alte”.

