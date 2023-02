Lavoro, Aboca assume 74 addetti: dagli operai alle figure specializzate

06 febbraio 2023 a

Aboca assume 74 nuove figure professionali La grande azienda cerca operaie e operai per la produzione, addetti all’area logistica e alle coltivazioni. Le candidature sono aperte anche per profili tecnico scientifici, periti, amministrativi e ricercatori.

La healthcare company con sede a Sansepolcro, specializzata in prodotti naturali per la salute, offre opportunità lavorative per la sede produttiva di Pistrino di Citerna (Perugia). Servono nuovi addetti per far fronte all’aumento dei volumi produttivi e per rafforzare la logistica.

Operatori di produzione, magazzinieri, addetti alle spedizioni, all’igienizzazione e ai reparti di confezionamento: queste le figure per le quali ci si può candidare. Ma si assumono anche lavoratori per l’area delle coltivazioni: trattoristi, addetti alle attività agricole manuali e addetti all’essicazione delle erbe in Valdichiana e Valtiberina, tra Toscana e Umbria.

L’azienda, riporta una nota, è anche alla ricerca di profili specializzati come periti tecnici, manutentori, meccanici ed elettronici: per tali figure, se provenienti da fuori regione, verrà valutata la possibilità di fornire alloggio per i primi sei mesi. Inoltre, Aboca è alla ricerca costante di numerose figure professionali in vari ambiti: profili tecnico scientifici, ricercatori, figure con competenze economico-finanziarie, agenti commerciali. L’azienda, attualmente presente in 26 Paesi tramite filiali e distributori, impiega attualmente più di 1.500 persone, di cui circa 1.300 in Italia.

Per consultare tutte le posizioni aperte e per inviare la propria candidatura, visitare il sito https://www.aboca.com/it/azienda/lavora-con-noi/

