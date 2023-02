Arezzo, sfreccia a tutta velocità su un monopattino: modificato, poteva raggiungere i 90 km all'ora

06 febbraio 2023 a

Una pattuglia della Polizia municipale di Arezzo ha visto sfrecciare quell'uomo in monopattino lungo la ciclabile in Pescaiola a una velocità decisamente troppo sostenuta. I vigili urbani hanno così deciso di fermarlo e controllare il monopattino elettrico. Raggiunta una officina specializzata, il mezzo è stato posto sul banco prova per verificarne l'effettiva velocità raggiungibile e hanno constatato che il monopattino riusciva a raggiungere i 90 chilometri orari, ben oltre quanto consentito e fissato a 20 all'ora. Il giovane che si trovava alla guida, un cittadino straniero residente ad Arezzo, è stato multato.

