Castiglion Fiorentino, gli rubano borchia di bronzo nella lapide dei nonni e il sindaco: "Infami"

Furti al cimitero, colpita anche la tomba dei nonni del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che esprime indignazione. Il primo cittadino in un post sui social mostra la foto della lapide con la borchia in bronzo mancante e scrive: "Anche la tomba dei miei nonni nel Cimitero Centrale ha subito il furto di una delle borchie in bronzo della lapide".

Poi il sindaco Mario Agnelli aggiunge: "All'infame che ha profanato questa come tante altre tombe, il mio più sincero disprezzo nella speranza un giorno non molto lontano di poterlo identificare per una meritata denuncia".

