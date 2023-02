Arezzo, arrestati alla stazione di Terontola con 86 ovuli di eroina per oltre mezzo chilo

07 febbraio 2023 a

Inseguimento e arresto di due spacciatori di droga alla stazione di Terontola. Sono nigeriani e avevano 86 ovuli di eroina per un peso complessivo di 640 grammi. E' successo lunedì sera, 6 febbraio, alle 20 allo scalo nel comune di Cortona. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cortona in collaborazione con la Polfer di Terontola sono intervenuti dopo che due africani di 24 e 31 anni erano sceso dal treno proveniente da Perugia e diretto ad Arezzo.

Hanno destato sospetti perché avevano un atteggiamento che tradiva nervosismo. Il 24enne si è dato alla fuga divincolandosi e correndo lungo i binari della ferrovia. Il giovane, inseguito dai carabinieri del Norm, è stato bloccato dopo un breve inseguimento. I militari nelle concitate fasi hanno rportato ferite e lesioni.

I due nigeriani sono stati sottoposti a perquisizione personale. Il 24enne è stato trovato in possesso di circa 6 etti di sostanza stupefacente, del tipo eroina, suddivisa in 57 ovuli. Il 31enne è stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina, suddivisa in 29 ovuli. I due giovani sono stati quindi tratti in arresto. Il 24enne è stato anche deferito per aver usato violenza e opposto resistenza ai militari operanti. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

