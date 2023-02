Arezzo, arrivano 550mila euro grazie alla tassa di soggiorno

Francesca Muzzi 08 febbraio 2023 a

a

a

Mezzo milione di euro grazie alla tassa di soggiorno. E’ la prima stima che si riferisce al 2022. “Circa 550 mila euro”, sottolinea l’assessore al turismo Simone Chierici, soddisfatto per questo dato. Una cifra che rappresenta le numerose presenze che ci sono state ad Arezzo nell’anno passato. Merito del lavoro che ha svolto la Fondazione Arezzointour in questi mesi. A partire dal periodo del Saracino per finire con la Città del Natale che dal 20 di novembre fino all’8 di gennaio ha fatto registrare un numero record di presenze. E il mezzo milione tornerà proprio nelle casse della Fondazione che sarà pronta a reinvestirlo per altre iniziative sul turismo. “Ci sono state tante presenze e siamo soddisfatti”, sottolinea l’assessore Simone Chierici. Se infatti il 2021 è stato l’anno della ripartenza lenta dopo il Covid (370mila euro incassati dalla tassa di soggiorno) il 2022 ha sancito quello della ripartenza vera e propria. La gente è tornata a viaggiare e a pernottare nelle varie strutture.

Servizio sul Corriere di Arezzo di mercoledì 8 febbraio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.