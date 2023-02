Arezzo, a Sanremo la chef Francesca Bartoli cucina per i big

Luca Serafini 08 febbraio 2023 a

Dal paese natale di Guido Monaco, inventore delle note musicali, alla città capitale della canzone, Sanremo. La chef Francesca Bartoli prepara la valigia per andare a deliziare i palati dei big. E’ stata chiamata a Casa Sanremo e curerà i piatti per il sabato, giorno della finale, destinati a produzione, regia, Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Ferragni e tutti i cantanti. La chef di Talla racconta al Corriere di Arezzo la vigilia. Conoscerà le materie prime da trasformare in piatti il giorno stesso. Lavorerà in brigata, selezionata da Lady Chef, articolazione della Federazione italiana cuochi. Porterà un tocco di gusto toscano, aretino, al Palafiori. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 8 febbraio.

