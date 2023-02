Arezzo, è allarme casa. "Mancano 600 alloggi popolari"

Francesca Muzzi 09 febbraio 2023 a

“Mancano 600 alloggi in provincia di Arezzo”. L’allarme arriva da Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. Lunedì scorso Sunia (sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) ha incontro proprio Arezzo Casa per verificare la pesante situazione complessiva delle case popolari e, nello specifico, qualche caso di particolare urgenza e gravità. “La situazione è complessa – dice Roggi – esiste un’emergenza casa per due fattori. Il primo che ci sono case in affitto e ce ne sono tante, ma anche non vengono assegnate, perché servono determinati requisiti. Uno di questo, per esempio, è il contratto a tempo indeterminato. Il padrone di casa, di solito, non dà la propria casa se non ci sono garanzie. Nessuno affitta senza un minimo di sicurezza a partire, come detto, dal contratto lavorativo”. E dunque che cosa succede....

Servizio sul Corriere di Arezzo di giovedì 9 febbraio 2023

