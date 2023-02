Arezzo, ex dipendente dell'hotel Europa racconta: "Chiusi io la porta dell'albergo"

Francesca Muzzi 09 febbraio 2023 a

Franco Mazzierli insieme ad altri suoi colleghi ha chiuso la porta dell’Hotel Europa, per sempre, il 1 di settembre del 2007. Aveva abbassato la saracinesca però con la speranza di rialzarla a breve: “Ci avevano detto che chiudevano per alcuni lavori di ristrutturazione e invece quell’albergo non ha più riaperto”. Era il 2002, forse 2003 quando Franco comincò il lavoro dentor l’Europa. Prima portava surgelati in giro per la provincia e faceva le consegne. “Un mio amico mi disse che all’Hotel Europa stavano cercando un facchino, perché il precedente era andato in pensione. Mi disse ‘Franco come te la cavi?’ e io gli risposi che qualcosa sapevo fare. Il colloquio andò bene. Mi presero e cominciai a lavorare”. Poi la storia continua....

