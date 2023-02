Vetrina internazionale a Dubai per le aziende orafe aretine

09 febbraio 2023 a

Vetrina internazionale per le aziende orafe aretine a Dubai. Appuntamento dal 12 al 14 febbraio con JGTD - Jewellery, Gem & Technology in Dubai, l'evento che vede tra gli organizzatori Italian Exhibition Group. Una seconda edizione, quella che si aprirà tra pochi giorni, che vedrà presenti 22 aziende toscane, la gran parte delle quali sono aretine. Una fiera che vedrà darsi appuntamento a Dubai 350 espositori provenienti da 25 Paesi che saranno accolti in sette padiglioni che si estendono su una superficie di 5.300 metri quadrati. Presenti tutte le diverse filiere del settore orafo e gioielliero: dai gioielli finiti alle pietre preziose, passando per i macchinari, le attrezzature e servizi. Con circa settanta aziende presenti in fiera, l'Italia è il Paese più rappresentato a Dubai, in una delle manifestazioni di gioielleria più frequentate da aziende italiane a livello globale.

