E45, nuova ondata di maltempo, disagi per la neve

Una nuova ondata di maltempo ha interessato la parte alta della Valtiberina Toscana al confine con la Romagna. Forte nevicata nella notte che ha paralizzato nuovamente la E45 chiusa con emissione del codice nero tra Canili e Bivio Montegelli (tutto in Emilia Romagna), diventato poi rosso solo alle prime luci dell’alba e tolto completamente attorno alle 10. Quasi venti i centimetri caduti solamente nella notte lungo la dorsale appenninica.

Disagi in entrambe le direzione con il blocco, in particolare dei mezzi pesanti ma anche di altri veicoli, sia a Sansepolcro che nella vicina Pierantonio in Umbria per coloro che impegnavano la carreggiata in direzione nord. In direzione opposta, invece, le segnalazioni erano addirittura a Cesena.

Chiuse, sempre in Valtiberina, anche alcune entrate della E45 in direzione della Capitale. Al lavoro il personale di Anas e la Polstrada sia di Città di Castello che Bagno di Romagna cje so dividono il tratto nella competenza: nessun problema sul territorio toscano e umbro. Neve anche nella zona di Badia Tedalda e Sestino, senza particolari disagi: mezzi comunali e provinciali subito al lavoro per liberare le strade.

