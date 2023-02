Arezzo, colpo di pistola al cognato: guardia giurata fuori dal carcere, ai domiciliari

10 febbraio 2023 a

a

a

Francesco Colonna, la guardia giurata di 41 anni che durante una lite familiare, il 25 gennaio, ha sparato al cognato Luca Valli, 45 anni, ferendolo gravemente, non è più in carcere. Il giudice delle indagini preliminari di Arezzo, Giulia Soldini, ha concesso gli arresti domiciliari e ne ha autorizzato il trasferimento dalla casa circondariale di via Garibaldi all’abitazione di un fratello. Colonna resta accusato di tentato omicidio e l’ordinanza che dispone il provvedimento non contiene novità per quanto riguarda il reato contestato. Il colpo di pistola esploso nell’abitazione di via Pietro Benvenuti verso il cognato, non è qualificabile come legittima difesa, emerge dall’ordinanza del gip. Che, pur nel sottolineare il grave fatto, ritiene adeguata la misura dei domiciliari. Ecco i motivi del nuovo provvedimento (...). nella foto gli avvocati Felciai e Graverini, che difendono Colonna e i soccorsi in via Benvenuti il 25 gennaio.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 10 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.