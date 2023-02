Arezzo, insegnante: "Discriminato dalla scuola nel periodo Covid". Vince il ministero, niente risarcimento

10 febbraio 2023 a

Insegnante del Convitto e licei annessi di Arezzo porta il ministero dell’istruzione in tribunale e chiede 50 mila euro di risarcimento. Il motivo: non si era vaccinato e sarebbe stato per questo motivo discriminato, con un clima ostile. In più sarebbe stata violata la riservatezza dei suoi dati sensibili. Ma il giudice del lavoro Giorgio Rispoli ha respinto il suo ricorso adducendo una serie di motivazioni giuridiche e sul fatto specifico.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 10 febbraio.

