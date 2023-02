Arezzo, addio alla fiction Fosca Innocenti ora si punta sul Decameron a Ponte Buriano

Alessandro Bindi 10 febbraio 2023 a

Addio Fosca Innocenti. Adesso la promozione del territorio passerà attraverso Netflix e la nuova serie televisiva “The Decameron”. Domenica 5 e lunedì 6 febbraio, lo storico ponte è stato interdetto alla circolazione stradale, per permettere l’allestimento del set medioevale in modo da consentire le riprese dell’opera di Boccaccio. Se la telefonata tra l'assessore Simone Chierici e la produzione di Fosca Innocenti non lascia scampo per poter ospitare il set di Mediaset adesso la certezza è che nel 2024 le rive dell'Arno e Ponte Buriano apriranno la serie televisiva diretta da Michael Uppendhal. Si apre quindi una nuova occasione di promozione dopo la porta chiusa per la terza stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La città non tornerà su Canale 5 con le bellezze paesaggistiche ed artistiche del territorio ma è sempre attraente come palcoscenico televisivo. Dopo aver fatto bella mostra di sé sotto gli occhi di dieci milioni di telespettatori durante le quattro puntate di Fosca, adesso quindi si aspetta la messa in onda della serie di Netflix. È di questi giorni, l'arrivo in città della troupe televisiva americana che ha girato “The Decameron”. Il casting è stato accolto a braccia aperte da chi vive nella frazione di Ponte Buriano. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 10 febbraio.

