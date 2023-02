Arezzo, scontro tra auto all'incrocio semaforico di San Zeno: quattro feriti

10 febbraio 2023 a

a

a

Scontro fra due auto all'incrocio con semaforo di San Zeno. L'incidente si è verificato giovedì 9 febbraio alle 23.08. Nella violenta collisione sono rimaste ferite quattro persone, giovani, trasportate in ospedale con le ambulanze: sono tre donne e un uomo.

Una delle macchine - in tutto cinque le persone che si trovavano nei mezzi, una Mini e una Polo - si è rovesciata nei pressi dell'intersezione tra la SS 73 senese e la viabilità per la zona industriale alle porte di Arezzo.

Intervento dei soccorritori del 118 con ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e della Croce Bianca di Monte San Savino. I feriti hanno ricevuto codici gialli e verdi e sono stati portati al San Donato.

Vigili del fuoco in azione per rimuovere i mezzi e Polizia municipale impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L.S.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.