Carnevale, fine settimana di appuntamenti con carri, maschere e coriandoli a Foiano della Chiana

Secondo fine settimana per il Carnevale più antico d’Italia, quello di Foiano della Chiana, con i quattro carri allegorici in gara che tornano a scendere per le vie del borgo per colorare e accendere l’atmosfera. Tra le grandi novità, in programma da questo fine settimana, il racconto del Carnevale di Foiano. Alle 10 di domenica 12 febbraio, presso la Galleria Furio del Furia, va in scena la prima di questa nuova iniziativa. Lo spettacolo nasce dall’idea di Enzo Ferraro, che insieme a Riccardo Bernini e Marcello Bernardini, vuol raccontare Foiano a chi vi arriva per la prima volta, ma anche ai foianesi che hanno voglia di riscoprirlo. I narratori racconteranno per sommi capi la storia del paese, dalle origini fino ai giorni nostri, per poi passare al racconto del Carnevale, con tutte le sue particolarità, dalla costruzione dei carri alla descrizione della gara, passando per la scelta della giuria fino ad arrivare al Testamento. Il programma del secondo fine settimana vedrà domani, sabato 11 febbraio, l’inaugurazione della mostra Carnival Lights presso il Valdichiana Village: raccolta di foto di momenti di carnevale e delle opere in cartapesta. Alle 21 di sabato 11 febbraio presso la Galleria Furio Del Furia il Tributo a Faber, Le idi di Marzo concerto omaggio a Fabrizio De Andrè. Attesi centinaia di camper con la prima edizione di Campervale: un vero e proprio raduno di camper che alloggeranno nelle aree parcheggio adibite con pacchetti speciali per scoprire Foiano e il suo Carnevale. Domenica 12 febbraio alle 12 è previsto uno show cooking (presso l’area del cibo di strada in piazza Cavour) a cura di Mister Mario. Per le strade del paese si alterneranno le street band e i dj set, dalle 15 poi le sfilate con la giuria per le mascherate. Alle ore 17.30 spettacolo dei pirati in area "Fantasia: l'isola che non c'è" Carnevalandia con giochi di fuoco. Il Carnevale di Foiano della Chiana è giunto alla 484esima edizione. Quattro i carri allegorici in gara rispettivamente realizzati dai quattro Cantieri, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano.

