Arezzo, ecco la mappa delle strade a rischio cinghiali

Francesca Muzzi 11 febbraio 2023 a

a

a

Strade a rischio per colpa dei cinghiali. La Coldiretti stilla la mappa delle vie più pericolose per gli automobilisti. In Valtiberina, in Valdichiana e la strada che si divide tra Valdichiana e Valdarno. Strade che sono tutte da segnare in rosso, perché i cinghiali, specie di notte sbucano senza preavviso e il rischio è quello di farsi davvero male. E dunque nel dettaglio vediamo quali sono le vie da percorrere con massima prudenza. Nella Valtiberina la via Libbia, nel tratto che dal comune di Anghiari porta alla località del Chiaveretto nel comune di Subbiano, in Valdichiana la SS71 nella zona di Castiglion Fiorentino e la strada provinciale Palazzo del Pero da Castiglion Fiorentino passando per la Foce fino a Palazzo del Pero. E ancora la strada che da Ambra porta a Monte San Savino.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 11 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.