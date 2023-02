Arezzo, Ilaria Bidini come la Chiara Ferragni: si scrive una lettera a lei bambina

Francesca Muzzi 11 febbraio 2023 a

]Ilaria Bidini come Chiara Ferragni. Ha deciso di scriversi una lettera a lei bambina. Un incoraggiamento ad andare avanti, sempre, a testa alta. Una pacca sulla spalla a non arrendersi mai e “a non sentirsi mai brutta”. Ilaria è la paladina dei diritti. Affetta fin da bambina da osteogenesi imperfetta, che la costringe su una sedia a rotelle, ha da sempre lottato contro il bullismo. E’ andata nelle scuole, ha aperto un suo canale youtube, ha sfidato chi la prende in giro per il suo aspetto leggendo in un video tutte le offese che aveva ricevuto e l’altra sera, a Sanremo, quando Chiara Ferragni ha letto la lettera, anche Ilaria ha preso tastiera e coraggio. L’ha pubblicata su facebook e inizia così....

Servizio sul Corriere di Arezzo di sabato 11 febbraio 2023

