Arezzo, caro bollette: il sindaco Ghinelli chiede un'assemblea straordinaria di Coingas

Sulle bollette da capogiro che in queste ultime settimane gli aretini stanno ricevendo da Estra, presa di posizione del sindaco Alessandro Ghinelli che, in una lettera, ha formalizzato la richiesta di convocare un’assemblea straordinaria di Coingas. Nei giorni scorsi era stata Federconsumatori a sollevare la questione del caro bollette Estra, segnalando una serie di problematiche e annunciando la volontà di presentare un esposto alle autorità garanti. “Ho ritenuto necessario - spiega il sindaco di Arezzo - chiedere la convocazione dell’assemblea di Coingas per verificare la correttezza delle affermazioni e delle richieste fatte dall’associazione, e per valutare la fattibilità circa le soluzioni che possano essere formulate per dare supporto ai cittadini e alle famiglie colpite dall’aumento dei costi legati all’energia”.

