Arezzo, colonnello dei carabinieri in cattedra al liceo parla di droga: effetti e legalità

11 febbraio 2023 a

a

a

Il colonnello dei carabinieri in cattedra al Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo. Claudio Rubertà, comandante provinciale, ha illustrato agli studenti di una terza classe del liceo il tema delle sostanze stupefacenti. L'incontro si è svolto questa mattina, sabato 11 febbraio, nell’ambito del progetto di formazione della cultura della legalità che ormai da anni lega il ministero dell’Istruzione all’Arma dei carabinieri.

Due ore di un appassionante viaggio tra le tratte della droga, le sue tipologie con approfondimenti su quelle classiche e le nuove versioni, gli effetti devasatanti dal punto di vista fisico e sociale.

I ragazzi, che hanno seguito con uno spirito di assoluto interesse, hanno avuto modo di riflettere su cosa significa saper scegliere, saper dire di no, avendo la consapevolezza di ciò che consegue all’uso e dall’acquisto di sostanze stupefacenti non solo dal punto di vista normativo ma anche e soprattutto etico.

Una giornata diversa per i giovani di Arezzo che, riporta una nota diffusa dal comando provinciale, si inserisce in un progetto più ampio di vicinanza al cittadino e di formazione culturale che da sempre e’ obiettivo primario per l’Arma dei carabinieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.