Arezzo, rapinatore con cappotto rosso e coltello arrestato alla stazione ferroviaria

11 febbraio 2023 a

a

a

Tenta tre rapine alla stazione ferroviaria di Arezzo e viene arrestato dalla Polizia di Stato. E' successo venerdì sera poco prima delle 22. L'uomo, un cittadino pakistano, indossava un cappotto rosso ed era armato di un piccolo coltellino a serramanico. Alla centrale dell'emergenza è giunta la segnalazione di episodi in cui il soggetto minacciava delle persone.

Sul posto sono arrivate immediatamente due Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Questura, che dopo essersi posizionate in modo tale da bloccare ogni via di fuga, hanno rintracciato quasi subito l’individuo. Addosso aveva il coltellino a serramanico.

Sul posto gli agenti hanno sentito immediatamente le vittime per raccogliere le loro testimonianze. Dalla ricostruzione dei fatti, il pakistiano dapprima ha aggredito un uomo cercando di strappargli con violenza la borsa che indossava a tracolla, senza riuscirci a causa della resistenza della vittima; poi il pakistano ha puntato il coltellino contro un altro uomo per farsi consegnare del denaro e tentando di strappargli lo zaino che aveva indosso, ma anche in questo caso la vittima è riuscita ad assicurarsi la fuga.

Infine, lo straniero ha preso di mira due giovani ragazze e ha tentato di strappare loro la borsa da palestra che avevano, ma nell’occasione è intervenuto in loro soccorso il primo uomo vittima della prima tentata rapina.

A quel punto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fermato il reo, identificato per un cittadino pakistano di 27 anni, regolare sul territorio nazionale ma con diversi precedenti specifici.

Il pakistano è stato tratto in arresto per il reato di rapina e rinchiuso nella Casa circondariale di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.