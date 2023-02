Arezzo, emergenza freddo e il dormitorio Caritas si riempie

Francesca Muzzi 12 febbraio 2023 a

Emergenza freddo e il dormitorio della Caritas si riempie di senzatetto. Succede soprattutto in questa settimana dove le temperature vanno giù di parecchi gradi sotto lo zero. E così al “rifugio” in via Fonte Veneziana, sede della Caritas arrivano anche coloro più che restii a dormire dentro. “Ma le temperature non danno scampo”, ci dicono all’interno della struttura. Da tre anni non esiste più il dormitorio che era in piazza San Domenico. Venne spostato nel 2021 durante il periodo della pandemia nella sede della Caritas che è appunto in via Fonte Veneziana davanti al tribunale.

Servizio sul Corriere di Arezzo di domenica 12 febbraio 2023

