Civitella, Teatro Moderno di Tegoleto: domenica 12 febbraio in scena “Taxi a due piazze”

Prosegue la stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto, nel comune di Civitella in Val di Chiana, a cura dell’associazione culturale teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella. Sarà L’Anello Compagnia Teatrale di Pisa a mettere in scena domenica 12 febbraio, alle 16, l’esilarante commedia di Ray Cooney “Taxi a due piazze”, per la regia di Luca Lunedì, premio miglior regia al Concorso regionale toscano “Uno, Nessuno e Centomila”.

Il tassista Mario, sposato sia a Carla che a Barbara, deve difendere il suo segreto da due accaniti ispettori, che indagano su un caso di ‘omonimia’. Il tassista è messo ko dalla borsettata inflitta da una vecchietta e finisce all’ospedale in stato confusionale. Al risveglio Mario darà ad un infermiere l’indirizzo della prima moglie e ad un altro quello della seconda. Si susseguono equivoci e situazioni paradossali. L’Anello Compagnia Teatrale nasce a Pisa nel 2004, ha prodotto circa venti spettacoli premiati in diversi concorsi nazionali.

