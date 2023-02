Arezzo, incidente a Terranuova Bracciolini, si ribaltano le auto

11 febbraio 2023 a

I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono stati attivati alle ore 20.40 di sabato 11 febbraio per un incidente stradale avvenuto nel territorio del comune di Terranuova Bracciolini in via Lungarno. Si è verificato il ribaltamento di auto, con due persone rimaste coinvolte.

Si tratta di un uomo di 39 anni e una una donna di 41. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale della Gruccia. Intervenuti sul posto l'Automedica, i mezzi della Misericordia di Montevarchi e di Cavriglia, vigili del fuoco e carabinieri di San Giovanni Valdarno.

