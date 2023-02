Arezzo, ancora un incendio all'ex Konz dormitorio dei senzatetto

11 febbraio 2023 a

a

a

Di nuovo un incendio in via Setteponti nell'area dismessa. Non c'è pace per l'ex Konz, l'edificio un tempo sede dell'attività commerciale fallita: un altro incendio è scoppiato all'interno della struttura, dopo quello dello scorso gennaio. Sabato 11 febbraio fumo e fiamme verso le 18 al secondo piano della costruzione sul lato che guarda verso la ferrovia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il luogo dove tuttavia continuano ad entrare e uscire indisturbati gli abusivi. L'ex Konz di fatto è un hotel per senzatetto. Al momento dell'arrivo di vigili e di sanitari dell'emergenza non c'era più nessuno: fuggiti per il timore di essere identificati e denunciati. La superficie di via Setteponti resta in attesa di un destino, finora a vuoto i tentativi di collocarla sul mercato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.