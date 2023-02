Sanremo, il sassofonista Santucci di Cortona all'Ariston dal 1990: "Mengoni sopra tutti". Il festival visto dall'orchestra

Luca Serafini 12 febbraio 2023 a

Francesco Santucci ha suonato in tutte le edizioni del festival di Sanremo dal 1990 in poi. E’ il primo sassofonista dell’Orchestra della Rai. Nato a Perugia nel 1963, è cresciuto a Corciano “dove tutto è iniziato dalla banda del paese”, ma da quindici anni vive a Cerini, località collinare sopra Terontola di Cortona, in un casolare del 1200: “Qui ho trovato un senso di accoglienza da parte della gente mai conosciuto in tutti i miei viaggi nel mondo”, confessa Santucci. Dopo una settimana senza soste, cala il sipario sulla maratona sanremese. La 73esima edizione del festival per lui è la numero 34, senza contare quelle dei giovani. Quando lo chiamiamo per telefono Santucci è reduce dalla serata delle cover e in attesa della finale.

Chi le è piaciuto di più?

“Mengoni su tutti. Canta benissimo, un professionista. Bella produzione”. (...)

Il caso Blanco, la qualità delle canzoni, la fatica di reggere serate pesanti, le cento canzoni da suonare, i prossimi impegni:

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 12 febbraio.





