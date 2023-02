Calcio serie D, l'Arezzo in trasferta col Seravezza insegue la capolista Pianese che gioca a Terranuova

Riccardo Buffetti 12 febbraio 2023 a

Oggi, domenica 12 febbraio, l’Arezzo affronta il Seravezza Pozzi Calcio alle 15 per inseguire il vertice della classifica. Il primo posto dista solo un punto ed è occupato dalla Pianese, impegnata in trasferta come il Cavallino, ma sul campo del Terranuova Traiana. L’Arezzo deve pensare, però, prima a sé stesso degli altri: più volte nel corso della stagione non sono state le contendenti al primato a impensierire la squadra amaranto, bensì le formazioni di media-bassa classifica. Saranno 200 circa i tifosi del Cavallino presenti e pronti a sostenere Settembrini e compagni.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 12 febbraio.

