Toscana, imbrattata la facciata del palazzo del Consiglio regionale a Firenze

Tre giovani attivisti della campagna "Non paghiamo il fossile", promossa dal movimento ambientalista "Ultima Generazione", questa mattina alle 8.15, hanno imbrattato la facciata del Palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, utilizzando estintori caricati con vernice gialla e rossa. Tra di loro Simone Ficicchia, considerato il portavoce del movimento, che reggeva uno striscione con la scritta "Stop sussidi ai fossili".

Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri che hanno identificato i partecipanti al blitz: oltre ai tre giovani imbrattatori, è stato condotto nella caserma di via Farini anche l’attivista che con la telecamera ha ripreso la scena. Tutti e quattro sono stati denunciati a piede libero alla Procura per vari reati.

Simone Ficicchia, 20 anni, residente a Voghera (Pavia), già indagato per precedenti atti vandalici, compreso quello contro la facciata del Teatro alla Scala di Milano, è stato denunciato per imbrattamento e riunione in luogo pubblico senza aver dato il preavviso alle autorità.

Entrambi i reati sono stati contestati anche agli altri tre aderenti a "Ultima Generazione": un 21enne di Empoli, una 22enne di Forte di Marmi (nei loro confronti è scattata anche la denuncia per inottemperanza al divieto di fare ritorno nel comune di Firenze fino al 2026) e un 42enne aretino.

