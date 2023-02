Arezzo, non ci svegliare: batte il Seravezza, la Pianese si ferma ed è primo da solo

12 febbraio 2023 a

Vale il primato in classifica per l’Arezzo la vittoria in rimonta contro il Seravezza Pozzi. Con la Pianese sconfitta a Terranuova, gli amaranto sono infatti tornati in vetta, anche se non sono mancate le sofferenze, soprattutto iniziali. Il tecnico Paolo Indiani ha fatto i complimenti “ai ragazzi che sono stati bravi a ribaltare una partita che era difficile alla vigilia e che lo era diventata ancor di più dopo il loro gol del vantaggio ed è stato importante il fatto che abbiamo rischiato poco ed ora speriamo tutti che questo sorpasso in classifica alla Pianese possa diventare decisivo in testa alla classifica”.

