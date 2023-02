Arezzo, degrado della statua di Guido Monaco, parte lettera al Comune

Francesca Muzzi 13 febbraio 2023 a

a

a

“Invierò una lettera a nome della Brigata dei monumenti”. Claudio Santori, presidente dell’associazione “Amici dei Monumenti” commenta così le condizioni nelle quali versa il monumento a Guido Monaco. La segnalazione era stata fatta da un nostro lettore, Franco Lucani, che ci aveva inviato le foto del basamento. Aveva fotografato non solo il monumento a Guido Monaco, ma anche la cabina che c’è dal lato della piazza che guarda verso la stazione. “Il monumento è in pessime condizioni - prosegue Santori - E’ il simbolo più forte della città ed è davvero inaudito che sia tenuto in queste condizioni. Nei prossimi giorni scriverò una lettera al Comune a nome dell’associazione Brigata dei Monumenti per evidenziare come è ridotto”.



Servizio sul Corriere di Arezzo di lunedì 13 febbraio 2023

