Arezzo, va all'asta a marzo l'ex Konz area dismessa diventata dormitorio dei senzatetto

Se dopo gli incendi, il vuoto e le intrusioni c’è un nuovo destino in vista per l’area dismessa Konz, lo sapremo il 15 marzo. Quel giorno infatti è in calendario l’asta per la vendita della superficie industriale di via Setteponti, civico 22 ad Arezzo, oggi usata come dormitorio dai senzatetto, monumento quotidiano al degrado alla periferia della città.

Il prezzo base è fissato in 1.360.000 euro ma gli interessati possono chiudere l’operazione con una offerta minima di 1.020.395 euro. Quattro anni fa, dopo il fallimento, l’edificio era stato valutato molto di più: 5.190.000 euro. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di lunedì 13 febbraio.

