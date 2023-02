Arezzo, uomo e due bambini feriti in un incidente stradale sulla SR 71

13 febbraio 2023 a

Un uomo di 40 anni e due bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale lungo la Strada regionale 71 a Policiano. E' successo domenica 12 febbraio alle 21,43 nel centro abitato della frazione di Arezzo. Coinvolta un'auto. I mezzi dell'emergenza urgenza Asl Tse sono intervenuti per prestare soccorso alle tre persone, l'adulto e i due minori: una bambina di 11 anni e un bambino di 8. Sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo e ricoverati. A Policiano sono intervenute l'automedica di Arezzo, l'ambulanza della Misericordia di Arezzo e l'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, Per rilievi e viabilità la Polizia Municipale di Arezzo. L'auto sfuggita al controllo del conducente sarebbe finita contro il muro di una casa.

