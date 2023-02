Arezzo, soccorritore torna dalla Turchia: "Quel pupazzino tra le macerie, la devastazione, impossibile dimenticare"

Luca Serafini 14 febbraio 2023 a

Dopo una settimana tra le macerie a cercare sopravvissuti e a soccorrere i terremotati, Samuele guarda la sua Arezzo con occhi diversi e quello che vede intorno gli fa strano.

“Vedo palazzi in piedi, niente cumuli di detriti, niente muri squarciati, nessuna crepa, tutto a posto e la gente che vive nella normalità. Là è terribile”.

Samuele Pacchi è appena rientrato dalla Turchia trasformata in inferno dal sisma e quando lo chiamiamo cerca di rilassarsi portando in giro i suoi cani. Il contrasto tra l’apocalisse e la quiete è forte anche per uno come lui che dal 1998 sta in prima linea nell’emergenza del 118 e ne ha viste e vissute di ogni tipo.

C’è un’immagine in particolare che non riesce a cancellare?

“Il pupazzino di una bimba sopra una trave, in mezzo alle macerie del palazzo raso al suolo. Ma le immagini che non dimenticherò mai sono tante”. (...)

Il coordinatore della centrale del 118 racconta l'esperienza con i colleghi e i vigili del fuoco ad Antiokia. Il gruppo ha salvato due persone recuperate tra i detriti nei palazzi sbriciolati dal sisma.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di martedì 14 febbraio.





