Arezzo, cumuli di scarti edili nell'area archeologica e sul sentiero della bonifica

Montagne di scarti edili in giro per il territoriod di Arezzo. Seminata inciviltà tra le nostre campagne. I furbetti dei rifiuti non hanno rispetto neppure del sito archeologico di San Cornelio e del Sentiero della bonifica. All'ombra dei resti del tempio etrusco di Castelsecco c'è chi ha abbandonato un'enorme quantità di cartongesso tra la vegetazione.

Anche lungo il Sentiero della bonifica spuntano detriti. Mattoni e pietre, scarti di demolizioni, sono stati stesi per una decina di metri sulla scarpata che costeggia la strada. Indecenti azioni che rappresentano autentici scempi al paesaggio e all'ambiente. È la consigliera comunale Mery Cornacchini a segnalare le situazioni. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di martedì 14 febbraio

