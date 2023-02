San Valentino, perché Lucignano è il paese dell'amore: la tradizione dell'albero d'oro

Luca Serafini 14 febbraio 2023 a

Fattore “love”. Lucignano è il paese dell’amore, la meta di giovani colombelle e di sposi novelli, di coppie unite da una vita, di amanti appassionati. Tutto merito di un reliquiario del Quattrocento e di una leggenda recente ma potente. I social non c’erano eppure il tam tam di bocca in bocca, nel secolo scorso, ha finito per legare in modo indissolubile l’Albero della vita agli innamorati e alle loro promesse.

Per San Valentino a spiegarci l’arcano dell’Albero dell’amore è Roberta Casini, sindaco della perla della Valdichiana, un borgo che visto dall’alto ha la forma di un boccio di rosa, a primavera profuma di fiori con gli splendidi carri della Maggiolata e per tutto l’anno è il paese degli innamorati. Sempre di più.

Come nasce questo felice connubio tra Lucignano e l’amore?

“L’Albero della vita, reliquiario che richiama un simbolo cristiano, era custodito nella chiesa di San Francesco e nel 1914 fu rubato. Un oggetto sacro, molto caro ai lucignanesi. La tradizione dice che una coppia di giovani che era solita incontrarsi in chiesa davanti all’albero scambiandosi promesse d’amore, rimase senza il punto di riferimento. I casi della via, poi, separarono le strade dei due, fin quando capitò un evento particolare.”

Cosa successe?

“A distanza di molti anni, verso metà del Novecento, dopo che quei giovani erano andati lontano e si erano persi, si ritrovarono lo stesso giorno e nello stesso momento davanti all’albero, che nel frattempo era stato ritrovato e ricollocato in chiesa nel suo posto. Non sappiamo chi fossero i due, come si chiamassero, non ci sono documenti ma il racconto popolare ha avuto la forza di attribuire all’albero di Lucignano un valore speciale”.

Così gli innamorati si scambiano promesse sotto i rami. Prima, durante e dopo San Valentino.

“Tutte le coppie di Lucignano hanno la foto davanti all’albero, che dagli anni Ottanta si trova al Museo Civico. Dopo le nozze è consuetudine passare davanti al reliquiario. E sono tanti i visitatori che vengono qui da fuori per vederlo, ammirarlo, scattarsi foto”.

Un bel richiamo turistico.

“Sicuramente, unito alle nostre peculiarità che sono la buona cucina e il paesaggio. Anche di recente le tv nazionali hanno parlato di Lucignano e mostrato immagini splendide del paese, in servizi mirati. In questi giorni prima di San Valentino, Comune e strutture del territorio hanno ricevuto tantissime chiamate di persone interessate a venire”.

Cosa offre Lucignano a chi arriva?

“La passeggiata nel nostro centro storico, con la sua particolarissima conformazione ad anelli concentrici, è unica. Il paese è lo scrigno dell’albero dell’amore e di monumenti. I ristoranti, poi, sono apprezzatissimi: i piatti lucignanesi tipici sono i pici al sugo di nana (anatra ndr), il ragù bianco di chianina e altre specialità. Per accogliere le coppie di visitatori sotto San Valentino, con pacchetti dedicati (il prossimo 17 - 19 febbraio) oltre ad agevolazioni nella visita del museo, abbiamo creato un omaggio con miele e olio in una confezione ispirata alla festa”.

Da dove arrivano i visitatori?

“Prevalentemente dal centro Italia, molti romani. Ma anche tanti stranieri. La nostra collocazione geografica vicino alla provincia di Siena si rivela favorevole per abbinare la visita a Lucignano con le terme di Rapolano e i centri del Senese”.

Albero d’oro, amore, fedeltà: al di là della tradizione, viene da chiedersi: funziona?

“Rispondo che qui da noi ci sono tutte le condizioni per vivere bene. I lucignanesi, fin da bambini, hanno un legame profondo con l’Albero della vita, che imparano a conoscere nelle foto dei genitori sugli album dei matrimoni. E’ motivo di identità, appartenenza. Come comune celebriamo le coppie locali unite da 50, 60 e 70 anni davanti al nostro simbolo, l’albero dell’amore e diamo il benvenuto a chi viene a Lucignano”. Qui ci si innamora, prima di tutto della Toscana.

