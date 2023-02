Arezzo, oggi la Madonna del Conforto. La festa degli aretini

Francesca Muzzi 15 febbraio 2023 a

Mercoledì 15 febbraio Arezzo e la sua Diocesi si fermano per rendere omaggio alla Madonna del Conforto. Un’intera città ritrova la festa nella sua interezza. Senza più restrizioni dovute al Covid. Certo, ci sarà comunque un servizio di sicurezza nel quale opereranno oltre cento volontari e che servirà sostanzialmente per regolamentare il flusso dei fedeli. Sono attesi, come sempre, tanti, tantissimi non solo dalla città, ma anche da tutta la provincia. E sarà anche la prima festa della Madonna del Conforto, celebrata dal vescovo Andrea Migliavacca. “Ci siamo - dice Sua Eccellenza nel saluto agli aretini - Siamo arrivati al giorno tanto atteso. Per me è la prima occasione da quando sono vescovo ad Arezzo, che vivo nella sua interezza e anche come un dono questa festa. In questa giornata ci sono celebrazioni intense. La messa con il cardinale Augusto Lojudice alle 10.30, mentre io celebrerò alle 18. Ma per tutta la giornata ci saranno le messe”.

