Il Bloomberg di Arezzo ha 34 anni e fattura 2 milioni con i software per chi investe in finanza

Luca Serafini 15 febbraio 2023 a

Dalla finestra di casa vede la campagna della Valdichiana ma il suo computer affacciato sul mondo della finanza muove gli affari in tutto il pianeta. Davide Materazzi ha 34 anni e negli ultimi due è diventato il Bloomberg di Arezzo. Partendo da una startup: gavetta, sacrificio, insistenza. Ora i suoi software gestionali per operatori di Borsa sono richiestissimi: serve 3.500 clienti sparsi nel globo, in continua crescita, e il fatturato della società Orion Software di cui è amministratore unico è destinato a superare i 2 milioni dopo il milione e mezzo del 2022.

Spieghi qual è il suo lavoro anche ai non esperti in materia.

“Realizzo software specifici per operatori di Borsa professionisti, di alto livello. Sono programmi che sulla base di una grande quantità di dati immagazzinati ed elaborati, aiutano a prendere le decisioni più appropriate sugli investimenti”.

