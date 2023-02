Arezzo, tentò rapina alla pizzeria con un collo di bottiglia: condannato

15 febbraio 2023 a

Condannato a un anno e due mesi e 300 euro di multa il 43enne che il 23 maggio 2022, con un collo di bottiglia in mano, ha tentato di rapinare il ristorante pizzeria La Galleria dal Guerra., in via del Pantano ad Arezzo.

Agitando il vetro tagliente e minacciando i titolari, l’uomo aveva chiesto alla titolare di consegnargli il denaro della cassa. Voleva che mettesse i soldi dentro ad una busta. Ma il piano del bandito solitario saltò per la vigorosa reazione di una cameriera dei familiari della donna che era al banco. Le forze dell’ordine riuscirono poi a individuare il responsabile della tentata rapina: un soggetto già noto per precedenti analoghi.

Ieri è stato celebrato il processo con rito abbreviato davanti al gup Giulia Soldini. L’imputato era difeso dall’avvocato Stefano Giuliani mentre la vittima dell’aggressione era parte civile con l’avvocato Alessandro Calussi. Risarcimento in separata sede.

