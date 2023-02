Arezzo, feretri nel condominio: il Comune: contrari alla sala del commiato ma è in regola

15 febbraio 2023 a

a

a

Tutti contrari ma la Casa funeraria non la ferma nessuno. Dopo le proteste e la raccolta di firme dei cittadini di Bibbiena Stazione che dicono no all’apertura di un luogo per dare il commiato ai defunti, interviene anche il sindaco Filippo Vagnoli e con lui la giunta.

“E’ un'iniziativa interamente privata, condividiamo le perplessità dei cittadini, come più volte dimostrato, a questa apertura in quel luogo e abbiamo manifestato il dissenso anche con una mozione in consiglio comunale.” Questa la premessa, poi gli amministratori municipali aggiungono: “Purtroppo però le leggi nazionali attuali sulla materia non prevedono limitazioni ai luoghi dove può essere aperta questa attività, perciò il Comune non ha possibilità tecnicamente di vietarne l'apertura”.

E ancora: “Nonostante ciò, abbiamo fatto molti incontri con i residenti coinvolti e anche con l'imprenditore per esprimere il nostro dissenso e cercare di fargli cambiare luogo. Vigileremo affinché non si creino disagi e affinché tutto sia fatto in regola”.

La prospettiva di avere feretri in fondo alle scale e veglie funebri continue sotto casa non piace a residenti e commercianti.

(...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 15 febbraio



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.