Arezzo, morti sospette nel calcio. Alessandro Beatrice: "Commissione d'inchiesta parlamentare"

Francesca Muzzi 16 febbraio 2023

a

a

“La Regione Toscana chiederà al Parlamento l’istituzione di una commissione di inchiesta sulle morti sospette nel calcio tra cui anche quella di mio padre, Bruno Beatrice”. Il figlio Alessandro che oggi ha 44 anni, insieme alla mamma e alla sorella Claudia non hanno mai smesso di cercare la verità sulla morte del padre, calciatore della Fiorentina, avvenuta nel 1987 a soli 39 anni. E adesso però c’è una novità. “Il Pd in consiglio regionale – dice Beatrice – ha deciso di fare partire una mozione che sarà discussa e speriamo firmata anche da tutti gli altri gruppi politici nella quale viene chiesto al Parlamento di istituire una commissione parlamentare sulle morti sospette nel calcio. Tra cui anche quella di mio padre”. “Ci sono nuovi indizi”, dice Beatrice che però non può esternare altro.

Servizio sul Corriere di Arezzo del 16 febbraio 2023

