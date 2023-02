Giostra, Paolo Farsetti sbandieratore da record: "Le mie 900 trasferte in giro per il mondo"

Alessandro Bindi 16 febbraio 2023 a

Sbandieratore da guinness. Novecento trasferte e l'amore della vita tra volteggi di bandiere e la passione per la Giostra del Saracino. Il traguardo per Paolo Farsetti domenica scorsa a Castiglion Fibocchi in occasione dell’esibizione del gruppo alla sfilata del carnevale dei Figli di Bocco. C’è passione, determinazione, costanza e attaccamento verso il gruppo, nei confronti della Giostra e della sua città. Un legame inscindibile rafforzato in 45 anni di appartenenza al sodalizio. E’ all’età di 14 anni che Paolo Farsetti ha iniziato a maneggiare la bandiera senza mai separarsene finendo per diventare un ambasciatore di Arezzo nel mondo da record. Una passione capace di far sbocciare anche l’amore della vita durante una trasferta in Giappone. “Nel 1997 ho conosciuto Yumi” racconta Paolo Farsetti, “in Giappone per poi convolare a nozze nel 1999”. Paolo ha anche trasmesso la sua passione per la Giostra al figlio Hiroshi entrato a far parte del gruppo musici degli sbandieratori in veste di chiarina.

