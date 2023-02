Arezzo, morte di Martina Rossi: parapetto basso, hotel chiamato in causa per risarcimento

Luca Serafini 16 febbraio 2023 a

Non c’è pace per Martina Rossi. Il tragico caso di Palma di Maiorca si riapre. Il parapetto del balcone forse non era a norma e così il giudice di Arezzo Fabrizio Pieschi chiama in causa nel processo civile l’hotel Santa Ana dove la ventenne morì all’alba del 3 agosto 2011.

Martina precipitò dal sesto piano dell’albergo per sfuggire a una violenza sessuale. I due trentenni aretini Alessandro Albertoni, motocrossista, e Luca Vanneschi, artigiano edile, entrambi di Castiglion Fibocchi, stanno scontando tre anni di reclusione dopo la condanna definitiva per tentato stupro.

Ma la decisione presa ieri dal giudice dà fiato alle difese e rilancia i dubbi sulla dinamica della tragedia che funestò quella maledetta vacanza. Forti della sentenza penale, i familiari di Martina chiedono davanti al tribunale civile di Arezzo un risarcimento danni di un milione e 100 mila euro ai due condannati.

Ma, ecco la novità, l’iter si complica perché prima di definire le esatte responsabilità e il quantum, il giudice vuol avere un quadro esaustivo sulla caduta della ragazza dal balcone della camera 609 dove si trovava con i due giovani. Per il 19 settembre è stata fissata un’udienza per la chiamata in causa della proprietà e del gestore dell’hotel di Cala Mayor, indicato come potenziale corresponsabile della morte della ragazza.

