Arezzo, paziente morto per disidratazione: assolti quattro medici di geriatria

Assolti quattro medici del reparto di geriatria dell’ospedale San Donato di Arezzo, accusati di omicidio colposo per la morte di un paziente. L’uomo, settantenne, era stato ricoverato in geriatria a seguito di lieve scompenso glicemico e agitazione psicomotoria. Secondo i consulenti della Procura, nei due giorni di degenza in geriatria non era stato correttamente idratato al punto da causarne una chetoacidosi da disidratazione e il conseguente decesso per cedimento cardiorespiratorio. Il fatto risale al primo ottobre del 2017 (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 16 febbraio

