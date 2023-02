Arezzo, venerdì 17 nuova riunione del comitato contro i cattivi odori

16 febbraio 2023 a

Venerdì 17 febbraio si terrà la seconda assemblea dei cittadini presso il Circolo di Chiani, per dare aggiornamenti sulla situazione odori molesti che da molto tempo ormai reca grande disagio e preoccupazione agli abitanti di molte frazioni di Arezzo. Da maggio le segnalazioni fatte dai cittadini per la condizione insostenibile e sfinente, poi la prima assemblea il 18 novembre 2022 e fra pochi giorni l'assemblea. Il Comitato riporterà, come promesso, tutto ciò che le Istituzioni e gli organi di controllo stanno facendo ed il lavoro che è in procinto di essere svolto per risolvere la grave problematica. Negli ultimi 4 mesi il Comitato si è impegnato per incontrare tutti i tecnici istituzionali, per capire, intessere un dialogo anche di collaborazione, lavorando tutti i giorni per avere risposte e per far capire che il disagio è forte. Alle porte con la primavera, i tempi si stringono e il timore di ritrovarsi di nuovo a finestre chiuse aumenta. Il Comitato esorta tutti i cittadini, anche quelli che attualmente non sono interessati dal problema, a partecipare all'assemblea per prendere coscienza della situazione ed apprendere i passi avanti fatti. Tanti ancora gli approfondimenti da fare, ma sia Arpat che Asl stanno collaborando in stretto contatto con il Comitato. Rinnoviamo l'invito all'assemblea, sempre rimarcando che non facciamo politica, nè vogliamo che la serata venga strumentalizzata per improbabili campagne elettorali. Siamo solo un gruppo di persone che ha cuore la salute e la sicurezza pubblica, perché la vita è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi.

Non c'è dubbio che ci vuole un gruppo numeroso di persone per fare la differenza, per tenere alta la soglia della tollerabilità e per vedere risultati di grande impatto: se tutti avanziamo insieme, il successo arriverà da solo.

