Arezzo, Claudio Baglioni in concerto al teatro Petrarca

Claudio Baglioni in concerto ad Arezzo. Appuntamento oggi, giovedì 16 febbraio, al teatro Petrarca a partire dalle 21. "Dodici Note Solo Bis" è il titolo del tour che il cantautore sta portando in giro per l'Italia e che oggi fa tappa ad Arezzo. Una serie di concerti compendio di una carriera lunghissima con i pezzi più popolari del repertorio. La data aretina è stata inserita tra i 72 teatri lirici italiani, di grande tradizione, che ospiteranno l'artista romano, che come al solito si cimenterà al pianoforte, alla chitarra e non solo. In scaletta una trentina di canzoni, compresi i grandi classici come Strada Facendo, Buona Fortuna, Via, Poster, Questo Piccolo Grande Amore. Tre ore circa di esibizione impreziosite da una interazione con il pubblico, per arrivare al gran finale con Mille giorni di te e di me e La vita è adesso.

