Arezzo, cambiano le abitudini e le famiglie che si rivolgono ai Compro Oro

Francesca Muzzi 17 febbraio 2023 a

Nella città dell’oro, l’oro diventa anche un bene da vendere per pagare affitti, bollette, ma anche il necessario per i figli. Non solo. “L’oro si vende anche per proteggerlo dai ladri”. Ma che cosa è davvero cambiato nelle abitudini degli aretini? Un giro tra i Compro Oro della città dislocati nelle varie zone e si capisce come ci sono delle date spartiacque che non solo hanno cambiato le abitudini, ma anche le tipologie delle famiglie che si rivolgono a questo genere di negozi. La crisi del 2008 e la pandemia. “Subito dopo la pandemia – ci dicono in via Romana – è calato molto il lavoro. Nel senso che c’è meno gente che entra nel nostro negozio. Ciò significa che chi aveva l’oro un tempo lo ha finito. Capita di vedere gente che arriva con oggetti che pensano sia oro e invece è ottone.

Servizio sul Corriere di Arezzo di venerdì 17 febbraio 2023

