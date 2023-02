Arezzo, anche Battifolle lancia il grido d'allarme: "Noi dimenticati"

Francesca Muzzi 17 febbraio 2023 a

a

a

“Noi al Battifolle, siamo stati dimenticati da tutti”. Hanno deciso di prendere carta e penna un gruppo di residenti della frazione a due passi dal centro di Arezzo. Dopo avere scritto più volte all’assessore Alessandro Casi e anche al sindaco Ghinelli, si sono rivolti al Corriere di Arezzo per chiedere di essere ascoltati. “Non è possibile che la nostra frazione sia così trascurata - dicono - Rispetto magari ad altri posti anche vicini a noi, dove invece, sembra ci sia più cura e manutenzione”. E cominciano ad elencare tutto ciò che non va. “Le buche sull’asfalto e il fondo stradale. Ce ne sono troppe e molto pericolose, perché cominciano ad essere profonde. Gli operai quando si ricordano di venire, le coprono, ma basta poco per essere di nuovo da capo. E poi il fondo stradale, completamente rovinato”.

Servizio sul Corriere di Arezzo di venerdì 17 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.